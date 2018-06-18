Burçin oynattı!

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, tatile doymuyor. Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşlarıyla Tayland'a giden Terzioğlu, daha sonra soluğu Antalya'da almıştı. Kaş'ta dalış yapıp Akdeniz'in derinliklerini keşfe çıkan oyuncu, önceki gün de Marmaris'teydi. Terzioğlu, günlük kirası bin euro (5 bin 500 lira) olan 'Ahum' isimli tekneyle Bozburun'da mavi tura çıkıp denizin ve güneşin tadını çıkardı.
BOL BOL DANS ETTI
Akvaryum Koyu'nda demirli teknede objektiflere yansıyan Terzioğlu'nun keyfi yerindeydi. Müzik eşliğinde dans eden güzel oyuncu, neşeli hallerini denizde de sürdürdü. Terzioğlu, dostlarıyla çıktığı mavi turda eğlenceli anlar yaşarken oyuncunun 3 yıldır aşk yaşadığı İlker Kaleli'nin yanında olmaması ise dikkat çekti.
Bir an bile yerinde durmayan oyuncu, dans ederken objektife böyle yansıdı.
Çağatay Ulusoy'un başrolündeki internet dizisinin kadrosuna katılan Terzioğlu, mavi turda enerji depoladı.
DOĞAN SAVAŞ
BOL BOL DANS ETTI
Akvaryum Koyu'nda demirli teknede objektiflere yansıyan Terzioğlu'nun keyfi yerindeydi. Müzik eşliğinde dans eden güzel oyuncu, neşeli hallerini denizde de sürdürdü. Terzioğlu, dostlarıyla çıktığı mavi turda eğlenceli anlar yaşarken oyuncunun 3 yıldır aşk yaşadığı İlker Kaleli'nin yanında olmaması ise dikkat çekti.
Bir an bile yerinde durmayan oyuncu, dans ederken objektife böyle yansıdı.
Çağatay Ulusoy'un başrolündeki internet dizisinin kadrosuna katılan Terzioğlu, mavi turda enerji depoladı.
DOĞAN SAVAŞ
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