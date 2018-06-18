Burçin oynattı!

oyuncutatiledoymuyor. Geçtiğimizaylarda kız arkadaşlarıylagidendaha sonra soluğualmıştı.dalış yapıpderinliklerini keşfeçıkan oyuncu, önceki gün deMarmaris'teydi.günlük kirası bin euroolanisimlitekneylemavitura çıkıp denizin ve güneşintadını çıkardı.demirli teknede objektiflereyansıyankeyfiyerindeydi. Müzik eşliğindedans eden güzel oyuncu, neşelihallerini denizde de sürdürdü.dostlarıyla çıktığımavi turda eğlenceli anlaryaşarken oyuncunun 3 yıldıraşk yaşadığıyanında olmaması ise dikkatçekti.Bir an bile yerinde durmayan oyuncu, dans ederken objektife böyle yansıdı.Çağatay Ulusoy'un başrolündeki internet dizisinin kadrosuna katılan Terzioğlu, mavi turda enerji depoladı.