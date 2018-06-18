Bayram ayrılığı

Orman ile aşkıbayram dolayısıyla ayrı düştü. Orman, Ramazan Bayramı'nın son gününde yakın dostlarıyla Göcek'te tekne gezintisine çıktı.Türkiye güzeli de aynı anda oğlu Dante ile Göcek'teydi. Bayramı ayrı ayrı kutlayan ikili, tatilden renkli kareleri de instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.