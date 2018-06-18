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Bayram ayrılığı

Bayram ayrılığı
Fikret Orman ile aşkı Özlem Kaymaz, bayram dolayısıyla ayrı düştü. Orman, Ramazan Bayramı'nın son gününde yakın dostlarıyla Göcek'te tekne gezintisine çıktı.


Eski Türkiye güzeli de aynı anda oğlu Dante ile Göcek'teydi. Bayramı ayrı ayrı kutlayan ikili, tatilden renkli kareleri de instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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