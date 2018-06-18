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100 bin dolarlık basın açıklaması

100 bin dolarlık basın açıklaması
Dizi setinde tanışıp 5 yıl önce evlenen çift ve 'nın boşanma davasında yeni bir şok yaşandı. Geçen nisan ayında anlaşmalı boşanan çift 11 maddeden oluşan bir boşanma protokolü düzenledi. Kısa süre sonra Küçükköse, hakkında gündeme gelen aldatma iddialarını basın yoluyla reddederek açıklamada bulundu. Durumu anlaşmalı protokolün ihlali olarak değerlendiren oyuncu Tunalı da boşandığı eski eşine protokoldeki gizlilik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde 100 bin dolarlık maddi manevi tazminat davası açtı.


Hazal Küçükköse
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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