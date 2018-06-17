Turizm elçisi

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Paris Hilton'u mest etti. Hilton'un instagram'da takip ettiği Tatlıses, önceki akşam Karaköy Verde'deki konseri öncesi yıldızlı dostluğu anlattı.
Paris Hilton'la bir arkadaşı vasıtasıyla tanışan Çıtak, şöyle konuştu: "Paris'i arayıp ona hayranlığımı dile getirdim. 'İlk sen gel. Seni Bodrum'da misafir edeyim dedim."
Halil ÇİLİNGİR
Paris Hilton'la bir arkadaşı vasıtasıyla tanışan Çıtak, şöyle konuştu: "Paris'i arayıp ona hayranlığımı dile getirdim. 'İlk sen gel. Seni Bodrum'da misafir edeyim dedim."
Halil ÇİLİNGİR
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