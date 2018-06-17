Hülya Avşar, kendine has tarzını spora da yansıttı. Yazı Ayvalık'taki evinde geçiren 54 yaşındaki sanatçı, karın kaslarını çalıştırırken minik köpeğini bacaklarıyla yukarı kaldırdı. Bacaklarını bir ileri bir geri hareket ettiren Avşar Kızı, şaşkınlıkla bakan köpeğini de antrenman boyunca öpücüklere boğdu.
Spor hocası
Etiketler: Hülya Avşar , Spor
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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