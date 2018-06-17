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hocası

Spor hocası
Hülya Avşar, kendine has tarzını a da yansıttı. Yazı Ayvalık'taki evinde geçiren 54 yaşındaki sanatçı, karın kaslarını çalıştırırken minik köpeğini bacaklarıyla yukarı kaldırdı. Bacaklarını bir ileri bir geri hareket ettiren Avşar Kızı, şaşkınlıkla bakan köpeğini de antrenman boyunca öpücüklere boğdu.
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