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’ın birtanesi

Sivar’ın birtanesi
Bu bayram Tanem Sivar için ayrı bir önem taşıyor. Güzel sunucu, 10 aylık oğlu Süleyman ile ilk bayramını Bozburun'da geçiriyor. , bu kareyle de annelik sevincini gözler önüne serdi.
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