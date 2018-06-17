‘Kavun değil ki koklayasın’

Önceki akşam Rixos Premium Bodrum'da konser veren Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'la ilgili suskunluğunu bozdu. Doğan'dan olan kızı Mia'nın soyadını değiştiren Karaca, kızının babasını 18 yaşına kadar göremeyeceğini söyledi.
Doğan'ın yıllar önce kızının yanında küfrettiğini ve bunu Mia'nın da tekrarladığını belirten sanatçı, ekledi: "Bana hep, 'Sen de evlenmeseydin' diyorlar. Kavun değil ki koklayıp anlayasın. Maalesef yaşamadan bilemiyorsun."
Brezilya'ya kaçan Doğan, burada defalarca hırsızlık suçuyla tutuklandı.
Doğan'ın yıllar önce kızının yanında küfrettiğini ve bunu Mia'nın da tekrarladığını belirten sanatçı, ekledi: "Bana hep, 'Sen de evlenmeseydin' diyorlar. Kavun değil ki koklayıp anlayasın. Maalesef yaşamadan bilemiyorsun."
Brezilya'ya kaçan Doğan, burada defalarca hırsızlık suçuyla tutuklandı.
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