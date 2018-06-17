Mart ayından bu yana birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile kendi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, sonunda pes etti. Aylar önce İstanbul gecelerinde dudak dudağa yakalanan ikili, aşk sorularına sessiz kalmıştı. İlişkilsini gözlerden uzak yaşayan Farah Zeynep Abdullah, dün kural bozdu. Güzel oyuncu, yanağına öpücük konduran Şungar'la bu pozu paylaştı.
Farah’tan ilan-ı aşk
Etiketler: Farah Zeynep Abdullah , İstanbul
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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