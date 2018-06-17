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Farah’tan ilan-ı aşk

Farah’tan ilan-ı aşk
Mart ayından bu yana birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile kendi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, sonunda pes etti. Aylar önce gecelerinde dudak dudağa yakalanan ikili, aşk sorularına sessiz kalmıştı. İlişkilsini gözlerden uzak yaşayan Farah Zeynep Abdullah, dün kural bozdu. Güzel oyuncu, yanağına öpücük konduran Şungar'la bu pozu paylaştı.
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