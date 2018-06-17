Bereketli Azra

Azra Akın, yine hayırlı gelin olduğunu kanıtladı. Her bayramda soluğu eşi Atakan Koru'nun memleketinde alan güzel oyuncu, Ramazan Bayramı'nda da Edirne'deki eşinin ailesini ziyaret etti. 3 aylık hamile olan 36 yaşındaki oyuncu, önceki gün de dalından topladığı kayısılar için "Memleket bereketi" dedi.