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Bereketli Azra

Bereketli Azra
Azra Akın, yine hayırlı gelin olduğunu kanıtladı. Her bayramda soluğu eşi Atakan Koru'nun memleketinde alan güzel oyuncu, Ramazan Bayramı'nda da Edirne'deki eşinin ailesini ziyaret etti. 3 aylık hamile olan 36 yaşındaki oyuncu, önceki gün de dalından topladığı kayısılar için "Memleket bereketi" dedi.
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