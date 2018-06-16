Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile tatil sezonunu açıp plajda objektife böyle poz verdi.
İstanbul’dan kaçtılar
Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile tatil sezonunu açıp plajda objektife böyle poz verdi.
Etiketler: Erkan Kolçak Köstendil , Irmak Ünal , Ozan Çolakoğlu , Deniz Çakır , Cansu Tosun , Bodrum , Gülşen , Marmaris , İspanya
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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