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İstanbul’dan kaçtılar



, çocukları Kayla ve Vadi ile tatil sezonunu açıp plajda objektife böyle poz verdi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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