Ha'yat' güzel

Süper Lig'in bitmesiyle soluğu tatilde alan Arda Turan, rotasını Marmaris'in ardından Göcek'e çevirdi. Yıldız futbolcu, eşi Aslıhan Doğan ve kardeşi Okan Turan'la tatil yaptığı 'Greystone' isimli yatını Göbün Koyu'na demirledi. Sıcaktan bunalan Turan bir ara serinlemek için denize girdiği sırada, yaklaşık 4 aylık hamile eşi de onu tekneden izledi.
Turan ve kardeşi, bir ara zodyak botla kıyıya gidip cuma namazı kıldı. Aslıhan Doğan ise bu arada telefonla yakınlarını arayıp bayramlaştı. Yeniden tekneye dönen Arda Turan, daha sonra kaptana talimat verip rotasını Yunan Adaları'na çevirdi. Bu arada futbolcunun, 3 milyon euroluk 24 metrelik ve 3 kamaralı lüks yatı satın mı aldığı yoksa kiraladığı mı merak konusu oldu.
DOĞAN SAVAŞ
Turan ve kardeşi, bir ara zodyak botla kıyıya gidip cuma namazı kıldı. Aslıhan Doğan ise bu arada telefonla yakınlarını arayıp bayramlaştı. Yeniden tekneye dönen Arda Turan, daha sonra kaptana talimat verip rotasını Yunan Adaları'na çevirdi. Bu arada futbolcunun, 3 milyon euroluk 24 metrelik ve 3 kamaralı lüks yatı satın mı aldığı yoksa kiraladığı mı merak konusu oldu.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.