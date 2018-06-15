Zirvede kapadı

dizisiönceki akşam sezonfinali yaptı. Dizi; Tüm Kişiler'devealdı. AB kategorisindede ipi göğüsleyen dizi yüzde 8,08izlenme oranı ve yüzde 26,79 izlenmepayı aldı. 20+ABC1'de ise yüzde8,77 izlenme oranı ve yüzde27,55 izlenme payı alan dizi;tüm kategorilerdeoldu.