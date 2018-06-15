ATV'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', önceki akşam sezon finali yaptı. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 11,35 izlenme oranı ve yüzde 33,28 izlenme payı aldı. AB kategorisinde de ipi göğüsleyen dizi yüzde 8,08 izlenme oranı ve yüzde 26,79 izlenme payı aldı. 20+ABC1'de ise yüzde 8,77 izlenme oranı ve yüzde 27,55 izlenme payı alan dizi; tüm kategorilerde 100 program arasında birinci oldu.
Zirvede kapadı
Etiketler: ATV , sen anlat karadeniz
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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