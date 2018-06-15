Ünlü yıldız Rihanna, 'Ocean's 8' filminin galası için önceki akşam Londra'daydı. Ünlü yıldızın alüminyum folyoyu andıran kıyafeti için sosyal medyada "Rihanna'yı folyoladık fırına verebiliriz", "Hazır bayram gelmişken Rihanna'yı paketleyip dağıtabiliriz" esprileri yapıldı.
Rihanna folyo!
Ünlü yıldızı Rihanna’nın önceki akşam giydiği bu kıyafet, alüminyum folyoya benzetildi...
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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