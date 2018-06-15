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folyo!

Ünlü yıldızı ’nın önceki akşam giydiği bu kıyafet, alüminyum folyoya benzetildi...

Rihanna folyo!
Ünlü yıldız Rihanna, 'Ocean's 8' filminin galası için önceki akşam 'daydı. Ünlü yıldızın alüminyum folyoyu andıran kıyafeti için sosyal medyada "Rihanna'yı folyoladık fırına verebiliriz", "Hazır bayram gelmişken Rihanna'yı paketleyip dağıtabiliriz" esprileri yapıldı.

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