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Meraklı Yeda

Meraklı Yeda
Eşi Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ve kızlarıyla Bodrum'da olan Zeynep Sever Demirel'den renkli paylaşım… Zeynep Hanım, 9 aylık kızı Yeda ile önceki gün çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Paylaşımına meraklı bakışlar atan kızı için "Bana mı dedi o?" diye konuşma balonu ekleyen Demirel, herkesi güldürdü.

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