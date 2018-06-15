Eşi Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ve kızlarıyla Bodrum'da olan Zeynep Sever Demirel'den renkli paylaşım… Zeynep Hanım, 9 aylık kızı Yeda ile önceki gün çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Paylaşımına meraklı bakışlar atan kızı için "Bana mı dedi o?" diye konuşma balonu ekleyen Demirel, herkesi güldürdü.
Meraklı Yeda
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Volkan Demirel , Bodrum
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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