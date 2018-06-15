Jet-ski şov

Güzel oyuncu Serenay Aktaş, sezonu Bodrum'da açtı. Aktaş, önceki gün Yalıkavak X Beach'te denize girerek serinledi. Ardından jet-ski'ye atlayan 24 yaşındaki oyuncu, hünerlerini sergiledi.
Aktaş, jet-ski'ye ayakta binerek şov yaptı. Aynı zamanda futbolcu olan Aktaş, sportif yanını gözler önüne serdi. Stilinden tatilde de taviz vermeyen oyuncu, örgülü saçlarıyla da dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ
Aktaş, jet-ski'ye ayakta binerek şov yaptı. Aynı zamanda futbolcu olan Aktaş, sportif yanını gözler önüne serdi. Stilinden tatilde de taviz vermeyen oyuncu, örgülü saçlarıyla da dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ
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