Ceylan takipte

Sosyetik çift Şebnem ile Celal Çapa, gezmelere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'e giden ikili, ardından soluğu Çeşme'de almıştı. Çapa çifti önceki gün de İtalya'ya gitti. Uğradıkları her noktada selfie çeken ikiliyi kızları Ceylan Çapa da böyle fotoğrafladı.