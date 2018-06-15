Börekçi Şahan

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz gün eşi Selin Gökbakar'la çıktığı Paris tatilinde Türk yemeklerine hasret kaldı. Şahan Gökbakar, önceki gün mutfağa girerek, hünerlerini konuşturdu.
Elleriyle kol böreği yapan Gökbakar, pişirdiği böreği instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Daha önce sarma ve pizza da yapan komedyen, böreğin tarifini de takipçileriyle paylaştı.
Gökbakar, böreği pişirmeden önce böyle poz verdi.
Böreğin pişmiş halini takipçileriyle paylaşan komedyene övgü yağdı.
Elleriyle kol böreği yapan Gökbakar, pişirdiği böreği instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Daha önce sarma ve pizza da yapan komedyen, böreğin tarifini de takipçileriyle paylaştı.
Gökbakar, böreği pişirmeden önce böyle poz verdi.
Böreğin pişmiş halini takipçileriyle paylaşan komedyene övgü yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.