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Börekçi Şahan

Börekçi Şahan
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz gün eşi Selin Gökbakar'la çıktığı Paris tatilinde Türk yemeklerine hasret kaldı. , önceki gün mutfağa girerek, hünerlerini konuşturdu.
Elleriyle kol böreği yapan Gökbakar, pişirdiği böreği instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Daha önce sarma ve pizza da yapan komedyen, böreğin tarifini de takipçileriyle paylaştı.


Gökbakar, böreği pişirmeden önce böyle poz verdi.


Böreğin pişmiş halini takipçileriyle paylaşan komedyene övgü yağdı.
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