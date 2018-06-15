Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 21 ayda 90 kilo vererek 63 kiloya düşen Pelin Öztekin, formunu koruyor. İstediği görüntüye yıllar sonra ulaşan oyuncu, diyet ve spor sayesinde de ideal kilosuna kavuştu. Önceki gün Cunda'dan bu pozu veren Öztekin'in paylaşımı "Azmin zaferi" yorumu yaptırdı.
Azmin zaferi
Etiketler: Pelin Öztekin
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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