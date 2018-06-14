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’ye hasret

Türkiye’ye hasret
Mimar Adnan Aksoy ile 2008'de evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Güzide Duran, tatil için Türkiye'ye geldi. Eski manken önceki gün kızı Selin ve bir arkadaşıyla İstinyePark'taydı. 'u çok özlediğini söyleyen Duran, "Memleket gibisi yok, gurbette yaşamak zor" diye konuştu.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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