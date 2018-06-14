Türkiye’ye hasret

; 31 / 21 32 / 22 30 / 15 23 / 9 32 / 17 35 / 18 33 / 16 29 / 24 23 / 9 30 / 17 36 / 22 36 / 15 30 / 15 34 / 14 26 / 11 32 / 17 29 / 16 22 / 12 30 / 13 30 / 15 31 / 18 32 / 20 33 / 15 32 / 14 35 / 20 32 / 17 33 / 18 34 / 18 30 / 16 30 / 15 23 / 10 33 / 16 30 / 19 28 / 22 29 / 14 27 / 14 30 / 18 29 / 15 29 / 14 30 / 23 30 / 20 35 / 23 31 / 20 35 / 18 32 / 16 23 / 8 30 / 13 30 / 14 32 / 16 32 / 17 32 / 16 28 / 20 33 / 19 32 / 17 31 / 15 30 / 18 37 / 22 29 / 23 32 / 19 26 / 14 29 / 15 29 / 15 26 / 20 29 / 20 29 / 22 32 / 18 27 / 19 31 / 21 26 / 19 28 / 14 32 / 22 28 / 22 26 / 18 32 / 16 27 / 21 29 / 15 32 / 16 24 / 9 28 / 18 29 / 14 24 / 17 Mimar Adnan Aksoy
ile 2008'de
evlendikten
sonra ABD'ye
yerleşen Güzide Duran,
tatil için Türkiye'ye
geldi.
Eski manken
önceki gün kızı Selin
ve
bir arkadaşıyla
İstinyePark'taydı. İstanbul
'u çok
özlediğini söyleyen
Duran, "Memleket gibisi yok, gurbette yaşamak zor"
diye konuştu.
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.