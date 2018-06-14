Meitn Hara'dan önceki gün 37 yaşına basan Adriana Lima'ya romantik mesaj. Brezilyalı aşkının yataktaki bir fotoğrafını paylaşan Hara, altına şöyle yazdı: "Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam, ikimizden biri yanlış yerde… Seninle tanışalı bir yıl oldu ve bu süre zarfında beni dünyanın en şanslı adamı yaptın, mutlu yıllar meleğim! Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum…"
Romantik kutlama
Etiketler: Meitn Hara , Bilge , Brezilyalı , Adriana Lima
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.