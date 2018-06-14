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Romantik kutlama

Romantik kutlama
Meitn Hara'dan önceki gün 37 yaşına basan Adriana Lima'ya romantik mesaj. aşkının yataktaki bir fotoğrafını paylaşan Hara, altına şöyle yazdı: "Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam, ikimizden biri yanlış yerde… Seninle tanışalı bir yıl oldu ve bu süre zarfında beni dünyanın en şanslı adamı yaptın, mutlu yıllar meleğim! Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum…"



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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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