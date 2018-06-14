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Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
Sosyetik Arzu Sabancı, memletekinde çocukluğuna geri döndü. Bir grup arkadaşıyla önceki gün Artvin'e giden Sabancı, zipline yaparak eğlenceli anlar yaşadı.



Arzu Hanım, uğradığı mekanın duvarındaki sözleri de paylaşıp Karadenizliler'in esprili yanını gözler önüne serdi.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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