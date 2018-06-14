Memleket coşkusu

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memletekinde
çocukluğuna geri
döndü. Bir grup
arkadaşıyla önceki
gün Artvin'e
giden
Sabancı, zipline
yaparak eğlenceli
anlar yaşadı.
Arzu
Hanım, uğradığı
mekanın duvarındaki
sözleri de paylaşıp Karadenizliler'in esprili
yanını gözler
önüne serdi.
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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