Hayran bıraktılar

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'e 4 Haziran'daki 31. yaş gününde hayranlarından çok anlamlı hediyeler geldi. Bürsin adına Kızılay'ın aşevlerine bağış yapan sevenleri, 5 kişilik bir ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını giderdi.
ALKIŞLIK DAVRANIŞ
Bürsin'in fanları, Şanlıurfa'daki bir anasınıfının kitap, kırtasiye, halı ve oyuncak ihtiyacını karşıladı. Oyuncunun sevenleri, Down Sendromu Derneği'ne de bağış yaptı. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Bürsin fanları oyuncuyu da unutmadı.
YOK BÖYLE HEDIYE...
Hayranları, Bürsin için müzisyenlere özel beste yaptırdı. Genç oyuncunun canlandırdığı karakterleri illüstrasyon ustası tarafından resmettiren fanlar, tabloyu Bürsin'e hediye etti. Oyuncunun hayranları Bürsin'in hayatına dokunmuş kişilerin doğum günü dileklerinin yer aldığı bir video da çekerek yıldızı mest etti.
Yardım kuruluşlarına Kerem Bürsin adına bağış yapan sevenleri oyuncu için özel bir tablo da hazırlattı.
ALKIŞLIK DAVRANIŞ
Bürsin'in fanları, Şanlıurfa'daki bir anasınıfının kitap, kırtasiye, halı ve oyuncak ihtiyacını karşıladı. Oyuncunun sevenleri, Down Sendromu Derneği'ne de bağış yaptı. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Bürsin fanları oyuncuyu da unutmadı.
YOK BÖYLE HEDIYE...
Hayranları, Bürsin için müzisyenlere özel beste yaptırdı. Genç oyuncunun canlandırdığı karakterleri illüstrasyon ustası tarafından resmettiren fanlar, tabloyu Bürsin'e hediye etti. Oyuncunun hayranları Bürsin'in hayatına dokunmuş kişilerin doğum günü dileklerinin yer aldığı bir video da çekerek yıldızı mest etti.
Yardım kuruluşlarına Kerem Bürsin adına bağış yapan sevenleri oyuncu için özel bir tablo da hazırlattı.
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