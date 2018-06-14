Hayran bıraktılar

oyuncuhayranlarından çokanlamlı hediyeler geldi. Bürsin adınayapansevenleri,giderdi.Bürsin'in fanları,Oyuncunun sevenleri,yaptı. İhtiyaç sahiplerinin yüzünügüldüren Bürsin fanları oyuncuyu daunutmadı.Hayranları, Bürsin için müzisyenlereyaptırdı. Genç oyuncunun canlandırdığı karakterleritarafından resmettiren fanlar,Bürsin'e hediye etti. Oyuncunun hayranları Bürsin'in hayatına dokunmuş kişilerinyer aldığı birda çekerek yıldızı mest etti.Yardım kuruluşlarına Kerem Bürsin adına bağış yapan sevenleri oyuncu için özel bir tablo da hazırlattı.