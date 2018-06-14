Süper Lig'in tatile girmesiyle Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Mandarin Otel'de dostlarıyla tatil yapan futbolculara ayrıca 4 güzel eşlik etti.
Çapkın futbolcular, deniz keyfinin ardından Badminton oynadı. İkili, kendilerini izleyen güzellerle görüntülenmemek için bir süre onlardan uzak durdu. Ama ikili, kızlarla aynı karede yer almaktan kurtulamadı.
Çapkın futbolcular, deniz keyfinin ardından Badminton oynadı. İkili, kendilerini izleyen güzellerle görüntülenmemek için bir süre onlardan uzak durdu. Ama ikili, kızlarla aynı karede yer almaktan kurtulamadı.
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