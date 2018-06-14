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Aşk kampı

Aşk kampı
Süper Lig'in tatile girmesiyle Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, önceki gün soluğu 'da aldı. Mandarin Otel'de dostlarıyla tatil yapan futbolculara ayrıca 4 güzel eşlik etti.



Çapkın futbolcular, deniz keyfinin ardından Badminton oynadı. İkili, kendilerini izleyen güzellerle görüntülenmemek için bir süre onlardan uzak durdu. Ama ikili, kızlarla aynı karede yer almaktan kurtulamadı.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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