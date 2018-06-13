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Yeniden vizyonda

Yeniden vizyonda
İzlenme rekorları kıran ve birçok festivalden ödülle dönen film 'Ayla' Ramazan Bayramı dolayısıyla genelinde yeniden vizyona girecek. Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Koreli küçük kız Ayla'nın hikayesini anlatan film, 15 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Film, bayram ve Babalar Günü'ne özel ek sahneleriyle izleyenlere sinema şöleni yaşatacak.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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