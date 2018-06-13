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Yağmur uçuşta çocuklar babada

Yağmur uçuşta çocuklar babada
Futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün çocuklarıyla Vadistanbul AVM'de gezintideydi. Göztepesporlu futbolcu, "Çocuklar bana kaldı, Yağmur şu an işte" diye konuştu. Sarıoğlu, çocuklarıyla oyun parkında eğlenirken pilot eşi de aynı saatlerde gökyüzündeydi...

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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