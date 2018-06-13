Virüs kaptı

Geçtiğimiz gün Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan Özge Ulusoy, göze geldi. Önceki gece rahatsızlanan 35 yaşındaki model, hastaneye kaldırıldı. Ulusoy, "Mide virüsü kapmışım" notunu paylaşıp durumu hakkında bilgi verdi.

Ulusoy'a 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Geçtiğimiz yıl Demet Akalın'ın da yakalandığı mide virüsü, kusma ve ishal şikayetiyle kendini gösteriyor. Hastalık, genellikle iyi pişmemiş kabuklu deniz canlıları ve çiğ sebze ile meyve tüketiminden kaynaklanıyor.