Son dönemde Hollywood yıldızları arasında son derece popüler olan nazar boncuklu takı trendine, şimdi de Elizabeth Hurley uydu. Önceki gün 53. yaş günü için gittiği İbiza tatilinden fotoğraf paylaşan İngiliz yıldızın taktığı nazar boncuklu kolyesi gözlerden kaçmadı.
Liz nazara gelmesin
Etiketler: Elizabeth Hurley
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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