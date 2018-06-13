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Bir klasiği

Bir Uzay klasiği
DOSSO Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan Çağla Şıkel, defilenin yorgunluğunu oğullarıyla attı. Önceki gün Kuzey ve Uzay'la Kanyon'da görüntülenen güzel manken, oyuncak alışverişi yaptı. Şıkel, çocuklarıyla poz verirken Uzay'ın yine her zamanki gibi afacanlığı üzerindeydi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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