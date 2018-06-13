Bir Uzay klasiği

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podyuma
çıkan Çağla Şıkel,
defilenin
yorgunluğunu
oğullarıyla attı.
Önceki gün Kuzey ve Uzay'la
Kanyon'da
görüntülenen
güzel manken,
oyuncak alışverişi
yaptı. Şıkel, çocuklarıyla poz verirken Uzay'ın
yine her zamanki
gibi afacanlığı
üzerindeydi.
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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