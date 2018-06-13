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Bilinçli anne

Bilinçli anne
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün 1 yaşındaki oğlu Okan Ali'yle paylaştığı kareyle alkışları hak etti. Düvenci, bu pozuna "Çocuklarıma vereceğim en güzel hediye sağlıklı bir vücut. Bunun için onları mevsiminde sebze ve meyvelerle besliyorum" notu düştü.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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