Bilinçli anne

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün 1 yaşındaki oğlu Okan Ali'yle paylaştığı kareyle alkışları hak etti. Düvenci, bu pozuna "Çocuklarıma vereceğim en güzel hediye sağlıklı bir vücut. Bunun için onları mevsiminde sebze ve meyvelerle besliyorum" notu düştü.