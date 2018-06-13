Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün 1 yaşındaki oğlu Okan Ali'yle paylaştığı kareyle alkışları hak etti. Düvenci, bu pozuna "Çocuklarıma vereceğim en güzel hediye sağlıklı bir vücut. Bunun için onları mevsiminde sebze ve meyvelerle besliyorum" notu düştü.
Bilinçli anne
Etiketler: ceyda düvenci
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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