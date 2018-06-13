Bahçeye daldı

Tatil için Yunanistan'a giden oyuncu Şebnem Dönmez, Komşu'da adeta çocukluğuna döndü. Önceki gün Paros Adası'nda deniz keyfi yapan Dönmez, ardından yeşillikler arasında keşfe çıktı.
Oyuncu, karşısına çıkan ağaçtaki karadutları yemeye koyuldu. Elleri ve yüzü kıpkırmızı olan Dönmez, bu anı takipçileriyle de paylaştı.
Oyuncu, karşısına çıkan ağaçtaki karadutları yemeye koyuldu. Elleri ve yüzü kıpkırmızı olan Dönmez, bu anı takipçileriyle de paylaştı.
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