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Bahçeye daldı

44 yaşındaki oyuncu, tişörtünün kıpkırmızı olmasına aldırmadan dutları afiyetle yedi.

Bahçeye daldı
Tatil için Yunanistan'a giden oyuncu Şebnem Dönmez, Komşu'da adeta çocukluğuna döndü. Önceki gün Paros Adası'nda deniz keyfi yapan Dönmez, ardından yeşillikler arasında keşfe çıktı.


Oyuncu, karşısına çıkan ağaçtaki karadutları yemeye koyuldu. Elleri ve yüzü kıpkırmızı olan Dönmez, bu anı takipçileriyle de paylaştı.



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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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