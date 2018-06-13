Almanya’dan ödülle döndü

Hikayesini Mehmet Günsür'ün yazdığı ve bağımsız bir web dizisi projesi olarak yola çıkan Kanaga ödüle doymuyor! Birçok festivalden ödülle dönen Kanaga'nın başrol oyuncusu Günsür, son olarak Almanya'nın en eski festivallerinden biri olan 'Die Seriale'de 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü aldı.
Kanaga, bugüne kadar dünya çapındaki birçok festivalden ödüllerle dönmeyi başardı.
Kanaga, bugüne kadar dünya çapındaki birçok festivalden ödüllerle dönmeyi başardı.
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