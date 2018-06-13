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’dan ödülle döndü

, başrolünde yer aldığı Kanaga belgeseliyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı

Almanya’dan ödülle döndü
Hikayesini Mehmet Günsür'ün yazdığı ve bağımsız bir web dizisi projesi olarak yola çıkan Kanaga ödüle doymuyor! Birçok festivalden ödülle dönen Kanaga'nın başrol oyuncusu Günsür, son olarak 'nın en eski festivallerinden biri olan 'Die Seriale'de 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü aldı.



Kanaga, bugüne kadar dünya çapındaki birçok festivalden ödüllerle dönmeyi başardı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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