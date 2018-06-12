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Turkish Angels

Turkish Angels
DOSSO Dossi Fashion Show kapsamında önceki akşam 'daki The Land of Legends'da gerçekleşen defilede podyuma çıkan ABD'li yıldız Paris Hilton, geceye damga vurdu. Hilton, defiledeki kırmızı elbisesiyle podyumu yaktı geçti. Geçtiğimiz yıl Victoria's Secret melekleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'un yürüdüğü podyumda salınan Hilton, performansıyla melekleri aratmadı. Havuz üzerinde kurulan podyumda binlerce konuğun izlediği defileye çıkan Paris Hilton, üç elbise sundu.



5 BİN KONUK...
Koreografisini Öner Övez'in hazırladığı ve görsel bir şölen eşliğinde gerçekleştirilen defilede Hilton'a Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da eşlik etti. Mustafa Sandal da geceye şarkılarıyla renk kattı. Bugün sona erecek olan moda şovunu 30 ülkeden ve 200 şehirden gelen beş bin konuk izledi.



PODYUM KAZASI
Bir ara ayağı kayan Paris, düşmekten son anda kurtuldu.



Hilton, yürürken Musti de şarkısıyla ona eşlik etti.



Şener'i takibe alan Paris, eski mankenin paylaşımına İngilizce 'Muhteşem' diye yorum da yaptı.



BÖYLE GİTTİ
Dün nişanlısıyla 'dan İbiza'ya giden yıldız, havalimanında bir süre yere oturup dinlendi.
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