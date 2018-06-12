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Satılan yüzüğe yorumsuz!

Satılan yüzüğe yorumsuz!
Geçtiğimiz haftalarda eski nişanlısının kendisine verdiği 10 milyon dolarlık yüzüğü 2 milyon dolara satan Mariah Carey, olay olmuştu. Önceki gün yeni sevgilisi Bryan Tanaka ile Malibu'da görüntülenen Carey, yüzükle ilgili konuşmadı.
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