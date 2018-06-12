Satılan yüzüğe yorumsuz!

Geçtiğimiz haftalarda eski nişanlısının kendisine verdiği 10 milyon dolarlık yüzüğü 2 milyon dolara satan Mariah Carey, olay olmuştu. Önceki gün yeni sevgilisi Bryan Tanaka ile Malibu'da görüntülenen Carey, yüzükle ilgili konuşmadı.