Geçtiğimiz haftalarda eski nişanlısının kendisine verdiği 10 milyon dolarlık yüzüğü 2 milyon dolara satan Mariah Carey, olay olmuştu. Önceki gün yeni sevgilisi Bryan Tanaka ile Malibu'da görüntülenen Carey, yüzükle ilgili konuşmadı.
Satılan yüzüğe yorumsuz!
Etiketler: Mariah Carey
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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