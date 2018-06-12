Şampiyon yengeler

İngiliz Daily Mail Gazetesi, okuyucularına Dünya Kupası'nda ter döken futbolcuların hangisinin sevgilisinin 'en güzel' olduğunu sordu. Anketin ilk sırasında Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Bruna Marquezine yer aldı. Brezilyalı güzeli, İspanyol Milli Takımı'nın kalecisi David De Gea'nin 32 yaşındaki sevgilisi Edurne Garcia takip etti. Mesut Özil'in aşkı Amine Gülşe ise listede kendisine yer bulamadı.
Neymar ile sevgilisi Bruna Marquezine
İspanyol kaleci David De Gea'nin sevgilisi Eduerne Garcia.
Neymar ile sevgilisi Bruna Marquezine
İspanyol kaleci David De Gea'nin sevgilisi Eduerne Garcia.
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