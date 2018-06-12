;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Medeni ayrılık
  2. Boğaz’da romantizm

hatırası

Komşu hatırası
İngiltere Everton takımında forma giyen Cenk Tosun, 3 aylık hamile eşi Ece Tosun'la önceki gün tatil için Yunanistan'a gitti. 'nun gözde adası Mikonos'u tercih eden ikili, Ege manzarasını arkalarına alıp böyle poz verdi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ