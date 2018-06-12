İngiltere Everton takımında forma giyen Cenk Tosun, 3 aylık hamile eşi Ece Tosun'la önceki gün tatil için Yunanistan'a gitti. Komşu'nun gözde adası Mikonos'u tercih eden ikili, Ege manzarasını arkalarına alıp böyle poz verdi.
Komşu hatırası
Etiketler: Cenk Tosun , İngiltere , Yunanistan , komşu
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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