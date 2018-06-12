İlişki durumu: Bekar

hakkındakiayrılık iddiası ilk ağızdandoğrulandı. Deniz, ayrılıkhaberlerini yalanlasada Develi, dünilan etti.dedi.oyuncu, şusözleriyle de kendisi gibioyuncu olan sevgilisi Deniz'ibaşka kadından kıskandığıhaberlerini yalanlamış oldu: