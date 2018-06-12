İlişki durumu: Bekar

Büşra Develi ile Burak Deniz hakkındaki ayrılık iddiası ilk ağızdan doğrulandı. Deniz, ayrılık haberlerini yalanlasa da Develi, dün ilişkinin bittiğini ilan etti. 24 yaşındaki güzel oyuncu, "Burak'la 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır" dedi.
Güzel oyuncu, şu sözleriyle de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz'i başka kadından kıskandığı haberlerini yalanlamış oldu: "Bir ilişkinin bitmesi için taraflardan birinin aldatması veya kıskanması gerekmez."
Deniz ile dostça ayrıldıklarını söyleyen Develi, eski aşkıyla instagram'da takipleşmeyi sürdürüyor.
Güzel oyuncu, şu sözleriyle de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz'i başka kadından kıskandığı haberlerini yalanlamış oldu: "Bir ilişkinin bitmesi için taraflardan birinin aldatması veya kıskanması gerekmez."
Deniz ile dostça ayrıldıklarını söyleyen Develi, eski aşkıyla instagram'da takipleşmeyi sürdürüyor.
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