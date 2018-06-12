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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Denizkızı Ayşe
  2. Ana kraliçe

İlişki durumu: Bekar

İlişki durumu: Bekar
ile Burak Deniz hakkındaki ayrılık iddiası ilk ağızdan doğrulandı. Deniz, ayrılık haberlerini yalanlasa da Develi, dün ilişkinin bittiğini ilan etti. 24 yaşındaki güzel oyuncu, "Burak'la 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır" dedi.

Güzel oyuncu, şu sözleriyle de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz'i başka kadından kıskandığı haberlerini yalanlamış oldu: "Bir ilişkinin bitmesi için taraflardan birinin aldatması veya kıskanması gerekmez."



Deniz ile dostça ayrıldıklarını söyleyen Develi, eski aşkıyla instagram'da takipleşmeyi sürdürüyor.
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