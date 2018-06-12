Dersimiz: Sergi açmak

Şişli Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nun, daha önce resim sanatıyla uğraşmamış 11 öğretmeni, okul müdürü Murat Kendigelen desteği ve emekli resim öğretmeni Nazan Dalmaz'ın eğitmenliğinde 7 aylık bir çalışma yaptı. Öğretmenlerin yaptığı 32 resimden oluşan Hasat isimli sergi, beğeni topladı.
Öğretmenler, 7 aylık bir çalışma sonucu karma sergiye imza attı.
Öğretmenler, 7 aylık bir çalışma sonucu karma sergiye imza attı.
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