Begüm’ün Mia neşesi

Nisan'da karnındaki bebeğini kaybeden oyuncu Begüm Kütük, zor günleri geride bıraktı. Eşi Erdil Yaşaroğlu'nun desteği sayesinde yüzü gülen oyuncu, önceki gün de sevimli köpeği Mia ile Yaşaroğlu'na işte böyle neşeli poz verdi.