;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İlişki durumu: Bekar
  2. Diyeti bozdu

Ana kraliçe

Pop müziğin başarılı ismi , önceki gün ’da oğlunu iskelede emzirdi

Ana kraliçe
Gülşen, tatil sezonunu önceki gün ailesiyle Ege'de açtı. 13 Haziran'daki konseri için eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğluyla 'a giden şarkıcı, deniz keyfi yaptı. Çolakoğlu, 1 buçuk yaşındaki Azur Benan'ı denize sokarken de onları cep telefonuna kaydetti.



Oğlunun üzerine titreyen 42 yaşındaki popçu, denizden çıktıktan sonra acıkan Azur'u iskelede emzirdi.



DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ