Ana kraliçe

Gülşen, tatil sezonunu önceki gün ailesiyle Ege'de açtı. 13 Haziran'daki konseri için eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğluyla Bodrum'a giden şarkıcı, deniz keyfi yaptı. Çolakoğlu, 1 buçuk yaşındaki Azur Benan'ı denize sokarken Gülşen de onları cep telefonuna kaydetti.
Oğlunun üzerine titreyen 42 yaşındaki popçu, denizden çıktıktan sonra acıkan Azur'u iskelede emzirdi.
DOĞAN SAVAŞ
Oğlunun üzerine titreyen 42 yaşındaki popçu, denizden çıktıktan sonra acıkan Azur'u iskelede emzirdi.
DOĞAN SAVAŞ
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