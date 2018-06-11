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Sahnede gözyaşı

Sahnede gözyaşı
Ünlü yıldız Shakira, önceki akşamki Amsterdam konserinde duygusal anlar yaşadı. Çocukları Milan ile Sasha'nın kendisini ilk kez sahnede izlemesiyle duygusal anlar yaşayan yıldızı, sevgilisi Pique de büyük gururla izledi.



Ünlü yıldız, gitarının üzerine sevgilisi Pique ve çocuklarının resmini bastırdı.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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