Sahnede gözyaşı

Ünlü yıldız Shakira, önceki akşamki Amsterdam konserinde duygusal anlar yaşadı. Çocukları Milan ile Sasha'nın kendisini ilk kez sahnede izlemesiyle duygusal anlar yaşayan ünlü yıldızı, sevgilisi Pique de büyük gururla izledi.
Ünlü yıldız, gitarının üzerine sevgilisi Pique ve çocuklarının resmini bastırdı.
Ünlü yıldız, gitarının üzerine sevgilisi Pique ve çocuklarının resmini bastırdı.
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