;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Allah ıslah etsin
  2. Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı!

İkinci adresi Türkiye

’daki ’da podyuma çıkan , Türkiye’yi ikinci evi ilan etti. 15 kez Türkiye’ye gelen yıldız, ülkemize övgüler yağdırdı

İkinci adresi Türkiye
Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Paris Hilton, dün Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geldi. The Land of Legends Theme Park'ta podyuma çıkan Hilton'a Türkiye ziyaretinde nişanlısı ABD'li aktör Chris Zykla eşlik etti. Defile öncesinde Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la basının karşısına çıkan yıldız, ülkemize övgüler yağdırdı. Bugüne kadar 15 kez Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hilton, Zylka ile evlendikten sonra da çocuklarıyla Türkiye'ye geleceğini söyledi. İstanbul Boğazı'nda tekneyle gezmeye bayıldığını belirten yıldız, "Kapalı Çarşı'yı ve İstanbul'da eğlenmeyi seviyorum" diye konuştu. 'den sonra ikinci adresi Türkiye olan Paris, hayranlarını Türkçe, 'Merhaba' diyerek selamladı.



Nişanlısı Chris Zylka ile Paris'in yanından bir an bile ayrılmadı. Ünlü yıldız ile aşkı, defile için geldikleri Antalya'da ön balayı yaptı.



( TAM 6 VALİZLE GELDİ )

DENİZ BAYAR
Etiketler: , , , , , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar