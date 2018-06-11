İkinci adresi Türkiye

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Paris Hilton, dün Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geldi. The Land of Legends Theme Park'ta podyuma çıkan Hilton'a Türkiye ziyaretinde nişanlısı ABD'li aktör Chris Zykla eşlik etti. Defile öncesinde Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la basının karşısına çıkan yıldız, ülkemize övgüler yağdırdı. Bugüne kadar 15 kez Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hilton, Zylka ile evlendikten sonra da çocuklarıyla Türkiye'ye geleceğini söyledi. İstanbul Boğazı'nda tekneyle gezmeye bayıldığını belirten yıldız, "Kapalı Çarşı'yı ve İstanbul'da eğlenmeyi seviyorum" diye konuştu. ABD'den sonra ikinci adresi Türkiye olan Paris, hayranlarını Türkçe, 'Merhaba' diyerek selamladı.
Nişanlısı Chris Zylka ile Paris'in yanından bir an bile ayrılmadı. Ünlü yıldız ile aşkı, defile için geldikleri Antalya'da ön balayı yaptı.
( TAM 6 VALİZLE GELDİ )
DENİZ BAYAR
Nişanlısı Chris Zylka ile Paris'in yanından bir an bile ayrılmadı. Ünlü yıldız ile aşkı, defile için geldikleri Antalya'da ön balayı yaptı.
( TAM 6 VALİZLE GELDİ )
DENİZ BAYAR
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