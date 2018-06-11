Dünyanın en gözde modellerinden Heidi Klum, sadece güzelliğiyle değil ticari zekasıyla da takdir topluyor. Podyumları bıraktıktan sonra daha çok sunuculuğa ağırlık veren Alman modelin, serveti 75 milyon dolara çıktı. Heidi Klum, önümüzdeki günlerde ise bir ajans ve moda markası kurarak servetine servet katmayı hedefliyor...
Etiketler: Heidi Klum , holding
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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