Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden Kate Hudson'ın şık tarzına hamileliği engel olmadı. Önceki gün New York'ta objektife takılan 39 yaşındaki aktris, mavi desenli elbisesiyle büyüyen karnını gözler önüne serdi. Kate Hudson, şıklığını ise topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
Hamilelik şıklığı
Etiketler: Kate Hudson , New York , hamilelik
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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