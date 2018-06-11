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Fransız kalmadı

Fransız kalmadı
Tenıs tutkunu Şahan Gökbakar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Fransa'daki turnuvayı kaçırmadı. Eşi Selin Gökbakar'la Açık Tenis Turnuvası'nı yerinde takip eden komedyen, bu anları instagram'da paylaştı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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