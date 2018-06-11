Tenıs tutkunu Şahan Gökbakar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Fransa'daki turnuvayı kaçırmadı. Eşi Selin Gökbakar'la Roland Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı yerinde takip eden komedyen, bu anları instagram'da paylaştı.
Fransız kalmadı
Etiketler: Şahan Gökbakar , Roland Garros , Fransa , Selin
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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