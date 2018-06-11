;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Başarı onun 'Hakkı'
  2. Boşanma sonrası tatil

Demirel ailesi sezonu açtı

Demirel ailesi sezonu açtı
Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, önceki gün büyük kızı Yade ile Bodrum'da demirli teknesinde görüntülendi. Ailesiyle tatil yapan ünlü kaleci, kızını hortumla ıslatarak onunla şakalaştı. Baba ile kızın neşeli anları objektiflere böyle yansıdı. Kalecinin eşi Zeynep Sever Demirel de küçük kızları Yeda ile teknede çektiği kareleri instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Etiketler: , , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar