Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, önceki gün büyük kızı Yade ile Bodrum'da demirli teknesinde görüntülendi. Ailesiyle tatil yapan ünlü kaleci, kızını hortumla ıslatarak onunla şakalaştı. Baba ile kızın neşeli anları objektiflere böyle yansıdı. Kalecinin eşi Zeynep Sever Demirel de küçük kızları Yeda ile teknede çektiği kareleri instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Demirel ailesi sezonu açtı
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Volkan Demirel , Bodrum , Fenerbahçe
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.