Başının derdi!

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başı,
gür saçlarıyla
dertte. Şarkıcı,
önceki gün saçlarını
toplamak için tokası olmayınca elbisesini kesmek zorunda
kaldı.
Popçu, bu çözümü
de instagram'da
yayınladı.
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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