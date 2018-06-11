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Başının derdi!

Başının derdi!
Tatlıses'in başı, gür saçlarıyla dertte. Şarkıcı, önceki gün saçlarını toplamak için tokası olmayınca elbisesini kesmek zorunda kaldı. Popçu, bu çözümü de instagram'da yayınladı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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