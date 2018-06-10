Kıvanç gazladı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor... Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yer aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda Mavi'nin yüzü olarak cebini doldurmuştu. Marka ile geçtiğimiz yıl 2 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon lira) anlaşan oyuncu, bu yılın başında da Coca Cola'nın Türkiye'deki yüzü oldu. Markanın reklamlarında oynaması için de 2 milyon dolar aldığı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamlarında oynadığı firmaların satışlarına yaptığı katkı, firmaların dikkatini çekti. Rol aldığı diziler sayesinde Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu, Amerika ve Balkanlar'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncuya, müthiş bir teklif geldi. Konuşulanlara göre Alman otomobil markası BMW, tüm dünyada yayınlanacak reklamlarında yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü.
ÜCRET MERAK KONUSU...
Tatlıtuğ'un başarılı oyunculuğu, Avrupai dış görünüşü, İngilizce'yi iyi derecede bilmesi ve birçok farklı ülkede hatırı sayılır bir şöhrete sahip olmasının firma yetkililerini olumlu etkilediği öğrenildi. Ünlü oyuncu, anlaşma sağlanırsa BMW'nin global yüzü olarak hem kariyerinde dev bir adım atacak hem de ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Ünlü oyuncu ile firma arasındaki görüşmeler büyük bir gizlilik içinde sürerken Tatlıtuğ'un reklam filminde oynamak için ne kadar ücret talep ettiği de merak ediliyor…
AYDIN HAMZA
ÜCRET MERAK KONUSU...
Tatlıtuğ'un başarılı oyunculuğu, Avrupai dış görünüşü, İngilizce'yi iyi derecede bilmesi ve birçok farklı ülkede hatırı sayılır bir şöhrete sahip olmasının firma yetkililerini olumlu etkilediği öğrenildi. Ünlü oyuncu, anlaşma sağlanırsa BMW'nin global yüzü olarak hem kariyerinde dev bir adım atacak hem de ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Ünlü oyuncu ile firma arasındaki görüşmeler büyük bir gizlilik içinde sürerken Tatlıtuğ'un reklam filminde oynamak için ne kadar ücret talep ettiği de merak ediliyor…
AYDIN HAMZA
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