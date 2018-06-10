;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Önce oğlum
  2. Alaçatı’da bir tatlı huzur

Ege kumruları

Ege kumruları
Ezgi Eyüboğlu ile eşi Kaan Yıldırım'ın tatili sürüyor. Geçtiğimiz gün sezonu Ege'de açan çift, tatillerinde romantik anlar yaşıyor. Eyüboğlu, önceki gün de kendi gibi oyuncu eşiyle bu romantik kareyi paylaşıp herkesi imrendirdi. 2 yıllık evli çiftin bu hali "Maşallah" dedirtti.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ