Ezgi Eyüboğlu ile eşi Kaan Yıldırım'ın tatili sürüyor. Geçtiğimiz gün sezonu Ege'de açan çift, tatillerinde romantik anlar yaşıyor. Eyüboğlu, önceki gün de kendi gibi oyuncu eşiyle bu romantik kareyi paylaşıp herkesi imrendirdi. 2 yıllık evli çiftin bu hali "Maşallah" dedirtti.
Ege kumruları
Etiketler: Ezgi Eyüboğlu
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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