Ege kumruları

ile eşitatili sürüyor. Geçtiğimizgün sezonuaçan çift,tatillerinde romantik anlar yaşıyor.Eyüboğlu, önceki gün de kendi gibioyuncu eşiyle bu romantik kareyipaylaşıp herkesi imrendirdi. 2 yıllıkevli çiftin bu halidedirtti.