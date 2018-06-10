;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Muzip ikili iş başında
  2. Planları belirsiz

Aşkı uğruna tatil yok!

Aşkı uğruna tatil yok!
Keremcem, önceki gün oyuncu aşkı İlay Erkök ile Zorlu AVM'deydi. Yakışıklı oyuncu, tatil planıyla ilgili "Bodrum'a ailemin yanına ara sıra giderim ama genelde İstanbul'da İlay'ın yanında olacağım" açıklamasında bulundu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ