Aşkı uğruna tatil yok!

Keremcem, önceki gün oyuncu aşkı İlay Erkök ile Zorlu AVM'deydi. Yakışıklı oyuncu, tatil planıyla ilgili "Bodrum'a ailemin yanına ara sıra giderim ama genelde İstanbul'da İlay'ın yanında olacağım" açıklamasında bulundu.