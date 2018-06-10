Keremcem, önceki gün oyuncu aşkı İlay Erkök ile Zorlu AVM'deydi. Yakışıklı oyuncu, tatil planıyla ilgili "Bodrum'a ailemin yanına ara sıra giderim ama genelde İstanbul'da İlay'ın yanında olacağım" açıklamasında bulundu.
Aşkı uğruna tatil yok!
Etiketler: Keremcem , ilay erkök
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.