Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki akşam kızı Yağmur Ünal'la Ulus'taki Sunset'te yemekteydi. Yeni film için yapımcı Fatih Aksoy ile buluşan Şoray, eskiden oynadığı bir filmin yapımcı kızı tarafından yeniden çekileceğini müjdeledi.