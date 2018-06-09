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Müjde var

Müjde var
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki akşam kızı Yağmur Ünal'la Ulus'taki Sunset'te yemekteydi. Yeni film için yapımcı Fatih Aksoy ile buluşan Şoray, eskiden oynadığı bir filmin yapımcı kızı tarafından yeniden çekileceğini müjdeledi.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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