Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki akşam kızı Yağmur Ünal'la Ulus'taki Sunset'te yemekteydi. Yeni film için yapımcı Fatih Aksoy ile buluşan Şoray, eskiden oynadığı bir filmin yapımcı kızı tarafından yeniden çekileceğini müjdeledi.
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Etiketler: Türkan Şoray
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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